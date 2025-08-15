Naamiojoukko sulki tien ammustehtaalle Laukaassa – poliisi paikalla

Samalla tiellä sijaitsee ampumatarvikkeita valmistava tehdas. 

Joukko naamioituneita ihmisiä osoittaa mieltään Ruutitehtaantiellä Laukaassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotteessa.

Poliisi sai tehtävän Ruutitehtaantielle perjantaiaamuna kello seitsemän jälkeen.

Ruutitehtaantie 80:ssä sijaitsee puolustusalan yritys Nammon tehdas, jossa valmistetaan ampumatarvikkeita.

Patriarkaatti palasiksi -niminen ryhmittymä kertoo sosiaalisen median alusta Instagramissa estäneensä kulun Nammon tehtaalle vastalauseena Suomen asekaupalle Israelin kanssa.

Poliisin mukaan mielenilmauksessa on noin 40 osallistujaa.

– Mielenilmaisijat ovat ilmoittaneet vastustavansa asevientiä. Poliisi on paikalla ja turvaa mielenilmauksen läpiviennin, poliisi kertoo.

Aktivistien julkaisemalla videolla näkyy kymmeniä mielenosoittajia levittäytyneenä autotielle. Useat heistä pitelevät kylttejä, ja lähes jokainen on peittänyt kasvonsa keffiyeh-huivilla, hupulla tai kasvomaskilla. Keffiyeh-huivia käytetään tyypillisesti ilmaisemaan solidaarisuutta palestiinalaisille.

Kuvien perusteella aktivistit ovat myös maalanneet tiehen viestejä, kuten "Nammo tappaa Gazassa".

Nammon Vantaan-konttorille iski heinäkuussa Palestine Action Suomi -niminen ryhmittymä, joka syyttää yritystä osallisuudesta palestiinalaisten kansanmurhaan.

Nammo kiisti väitteen osallisuudesta kansanmurhaan STT:lle sähköpostitse. Nammo kertoi STT:lle, ettei se ole myynyt Israelin armeijalle aseita tai ampumatarvikkeita viimeisen noin kymmenen vuoden aikana.

