Helsingissä järjestettiin mielenosoitus Kuuban kansan tueksi – kuubalainen huolissaan perheestään: "Poliisi ampuu, kivittää ja pahoinpitelee kansaa"

– Haluamme, että maailma tietää, ettei Kuubassa tilanne ole se, jota ulkoapäin näytetään. Kuubassa on diktaattori, joka tappaa, sortaa ja pahoinpitelee tällä hetkellä aseetonta kansaa, kertoo mielenilmauksen järjestänyt Norma Espinosa.

– Kuuban kansa on sunnuntaina lähtenyt protestoimaan tilannetta. Heillä ei ole ruokaa eikä lääkkeitä.

Normanin sanojen mukaan diktaattori eli presidentti Miguel Diaz-Canelon on käskenyt alaisensa ryhtymään sotaan.

– Huoli on suuri siellä. Hallitus on katkaissut netin ja sähköt sieltä. Sieltä ei valu yhtään informaatiota siitä, mitä on meneillään.