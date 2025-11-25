Yhdysvallat ja Ukraina neuvottelivat Genevessä uudesta 19-kohtaisesta suunnitelmasta.

Yhdysvallat löi viime viikolla pöytään 28-kohtaisen luonnoksen, jossa Ukrainan tie kohti rauhaa näyttäisi kulkevan pitkälti Venäjän keskeisiä vaatimuksia myötäillen. Nyt Genevessä käydyissä neuvotteluissa tätä suunnitelmaluonnosta karsittiin.

– Siinä on enää 19 kohtaa, MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen kertoi Kymmenen uutisissa.

Ehdotuksen supistumisesta uutisoi aiemmin Financial Times. Myös Volodymyr Zelenskyi on vahvistanut tiedon listan supistumisesta jokailtaisessa videopuheessaan.

– Tarkkaa tietoa ei ole siitä, mitkä kohdat tästä Venäjän toivelistalta aiemmin vaikuttaneesta paperista on poistettu, mitä on muokattu ja onko esimerkiksi eurooppalaisten vastaehdotuksia otettu mukaan, Puumalainen lisää.

Neuvotteluissa paikalla olleen Ukrainan varaulkoministeri Serhi Kyslytsjan mukaan uusi suunnitelma ei juurikaan muistuta alkuperäistä.

– Tähän kehykseen on sisällytetty monia oikeita elementtejä, Zelenskyi kommentoi videopuheessaan Reutersin mukaan.

Zelenskyi totesi lisäksi aikovansa keskustella kaikkein herkimmistä kohdista presidentti Trumpin kanssa.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kuvaili maanantai-iltana Yhdysvaltain ja Ukrainan välisiä keskusteluita suunnitelman tiimoilta tuotteliaiksi, vaikka joistakin kohdista oli edelleen erimielisyyttä. Leavittin mukaan Trumpin ja Zelenskyin välille ei toistaiseksi ollut sovittu tapaamista.

Ukrainalla kynnyskysymyksiä

Genevestä pois lentäneet delegaatiot ovat nyt vetäytyneet analysoimaan tuloksia ja neuvottelemaan teknisemmistä seikoista alemmilla tasoilla.

– Zelenskyin mukaan pääongelma on edelleen Venäjän vaatimus miehitettyjen alueiden tunnustamisesta osaksi Venäjää, Puumalainen totesi lähetyksessä.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen listasi Kymmenen uutisissa Ukrainalle kriittisiä kohtia sopimusluonnoksessa.

– Ukrainalle varmasti kynnyskysymyksiä on se, että se ei joutuisi sellaiseen asemaan, jossa käytännössä sen turvallisuus heikkenee merkittävästi. Eli puhutaan sen asevoimien supistamisesta, Nato-tien katkaisemisesta tai jostakin sellaisesta tilanteesta, jossa se ei saisi itselleen turvatakuita tavalla tai toisella, Vanhanen totesi lähetyksessä.

Vanhanen muistuttaa, että paljon on kiinni siitä, miten Venäjä suhtautuu sopimusluonnoksen mahdolliseen uuteen versioon.

– Tämä alkuperäinen 28 kohtaahan sisälsi hirveästi sen tyyppisiä tavoitteita, jotka suorastaan muistuttivat antautumista Venäjän edessä.

– Venäjä ei ole ollut kovin halukas missään vaiheessa tulemaan niistä [vaatimuksistaan] vastaan tai joustamaan niiden suhteen. Eli katsoisin, että Venäjä varmaan yrittää pitää kynsin hampain kiinni siitä, että se pystyy jollain tavalla vaikuttamaan siihen, minkälainen turvallisuusjärjestely Ukrainalle tulee jatkossa nimenomaan Naton ja Yhdysvaltain tuen suhteen, Vanhanen sanoo.