Rattijuopumustuomion saanut Ilmari Niskanen sivussa MM-karsintaotteluista – näin kommentoi Huuhkajat-luotsi

Rattijuopumustuomion Englannissa saanut Ilmari Niskanen ei ole Huuhkajien mukana maaliskuun MM-karsintaikkunassa.

Niskanen sai helmikuussa 2 885 sakot ja 18 kuukauden ajokiellon rattijuopumuksesta.

Edellisissä maajoukkuetapahtumissa Huuhkajien mukana ollutta Niskasta ei nimetty maaliskuussa MM-karsinnat aloittavaan joukkueeseen. Huuhkajien uusi päävalmentaja Jacob Friis kertoi syyn Niskasen poissaololle.

– Voin rehellisesti sanoa, että hän on sivussa pelillisistä syistä. Tiedän, mitä on tapahtunut, ja se on valitettavaa kaikille. Sillä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta päätökseeni. Olen seurannut hänen peliesityksiään, Friis kertoi Palloliiton tiedotustilaisuudessa.

Friisin mukaan Niskanen kuitenkin voidaan nähdä tulevaisuudessakin Huuhkajissa, mikäli hänen peliesityksensä antavat siihen aihetta.

– Hän on saanut rangaistuksen virheestään. Hänen ei tarvitse maksaa tuosta virheestä minulle, mutta se on tietenkin valitettavaa. Jos hän esiintyy tulevaisuudessa hyvin, hän on yhä harkintalistalla, Friis sanoo.