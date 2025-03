Tässä on Jacob Friisin ensimmäinen Huuhkajat-joukkue – valmennustiimiin isoja muutoksia

Huuhkajien uusi päävalmentaja Jacob Friis on nimennyt joukkueensa ensi viikolla käynnistyvien MM-karsintojen ensimmäisiin otteluihin.

Ensikertalaisia joukkueessa nähdään yksi, kun HJK:n Ville Tikkanen on ensimmäistä kertaa mukana.

Huuhkajien vakionimistä Arttu Hoskonen on sivussa loukkaantumisen vuoksi. Lisäksi Topi Keskinen, Leo Walta ja Tomas Galvez ovat alle 21-vuotiaiden maajoukkueen mukana.

Palloliitto kertoi samalla myös valmennustiimin muutoksista. Uusi niminä valmennustiimiin astuvat Lars Stensgaard ja erikoistilannevalmentaja Sergio Almenara. Stensgard aloittaa tehtävässään heinäkuussa. Myös Tim Sparv hyppää Friisin apuvalmentajaksi. Väliaikaisena maalivahtivalmentajana toimii Ville Wallen.

Markku Kanervan valmennustiimissä olleet Jani Honkavaara, Teemu Tainio ja Antti Niemi eivät jatka Huuhkajat-valmentajina.

Suomi aloittaa MM-karsintansa kahdella vierasottelulla. Perjantaina 12. maaliskuuta Huuhkajat on Maltan vieraana ja maanantaina 24. maaliskuuta Huuhkajat suuntaa Liettuaan.

Huuhkajat MM-karsintojen avausotteluihin:

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen, Venezia FC

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Robert Ivanov, Eintracht Braunschweig

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Daniel O’Shaughnessy, HJK

Ville Tikkanen, HJK

Leo Väisänen, Austin FC

Jere Uronen, AIK

Tuomas Ollila, Paris FC

Noah Pallas, Vålerenga Fotball

Nikolai Alho, Asteras Tripolis

Adam Ståhl, Djurgårdens IF

Kaan Kairinen, AC Sparta Praha

Glen Kamara, Al-Shabab FC

Matti Peltola, D.C. United

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Anssi Suhonen, SSV Jahn Regensburg

Robin Lod, Minnesota United FC

Oliver Antman, Go Ahead Eagles

Fredrik Jensen, FC Augsburg

Benjamin Källman, Cracovia

Joel Pohjanpalo, Palermo FC

Teemu Pukki, HJK

Daniel Håkans, Lech Poznan