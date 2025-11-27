Poliisi epäilee, että kaksi nuorta miestä ammuskelivat päihtyneinä kymmeniä laukauksia konepistoolilla toukokuussa Kotkassa. Kukaan ei loukkaantunut ammuskelussa.
Kahta nuorta miestä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta Kotkassa.
Kaakkois-Suomen poliisi sai valmiiksi esitutkinnan liittyen ammuskeluun, joka tapahtui Kotkassa Aattenkadulla 25. toukokuuta.
Poliisi epäilee, että miehet ampuivat yhteensä kymmeniä laukauksia konepistoolilla useassa eri paikassa Aatteenkadun ja Honkakadun välisellä maastoalueella.
Ampumasuunnassa sijaitsee päiväkoti, palvelukoti ja useita asuinkiinteistöjä. Poliisin tietojen mukaan kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut ammuskelussa.
Poliisi otti kaksi nuorta miestä kiinni pian ammuskelun jälkeen. Miesten hallusta takavarikoitiin konepistooli ja siihen soveltuvia patruunoita. Epäillyt olivat tapahtuma-aikaan päihtyneitä.
Asia siirtyi syyteharkintaan 27. marraskuuta.