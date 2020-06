Karkkilan kaupunginjohtajan käytös ajanut koko kaupungin "halvaannuksen tilaan", sanovat alaiset – näin kaupunki vastaa: "Työsuojeluilmoitus on vastaanotettu"

MTV Uutiset kertoi aiemmin tänään, että Karkkilan kaupungin henkilöstöstä vajaa pari kymmentä eri toimialojen työntekijää on jättänyt työsuojeluilmoituksen Karkkilan kaupunginjohtajan epäasialliseen käytökseen ja toimintaan liittyen.

Nyt Karkkilan kaupungin johdosta vahvistetaan MTV Uutisille, että ilmoitus on tehty.

– Karkkilan kaupunginhallitus on vastaanottanut työsuojeluilmoituksen, jonka osalta tullaan selvittämään kaupungin johtamiseen liittyviä haasteita, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemi.

– Kaupunginhallitus on merkinnyt ilmoituksen tiedoksi kokouksessaan ma 22.6.2020 ja käynnistänyt prosessin tilanteen selvittämiseksi. Kaupunginhallitus edustaa prosessissa työnantajaa ja ryhtyy selvittämään tilannetta ulkopuolisen selvittäjän kanssa, jatkaa Ahjoniemi.

"Henkistä väkivaltaa"

Ilmoituksessa sanotaan, että kaupungin toiminta on halvaantunut, kun ihmiset eivät uskalla tehdä jokapäiväisiä töitään virheiden pelossa.

Henkilöstön keskuudessa on herännyt huoli kaupunginjohtaja Tuija Telénin ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Työsuojeluilmoituksen mukaan henkilöstöllä on kokemus, että esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen on ala-arvoista.