Kotkan kaupunginjohtajaa Esa Sirviötä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan.

Kaupungin mukaan epäilty rattijuopumus on tapahtunut Sirviön ollessa vapaa-ajalla. Tiedotteessa ei kerrota tarkemmin, milloin ja missä epäilty teko on tapahtunut.

Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, SDP:n Sami Virtanen sanoo, ettei hänellä ole tarkempia tietoja tapahtuneesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Jouko Rauhala ei puolestaan halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Sirviön kerrottiin syyskuun alussa jääneen virkavapaalle sairaustapauksen vuoksi. Hänen poissaolonsa on määrä jatkua lokakuun 5. päivään asti.