Pelastuslaitos vinssasi auton ylös vedestä.

Pelastuslaitoksella oli maanantaiaamuna tehtävä Kotkan Suulisniemessä, jossa henkilöauto oli veden alla veneenlaskupaikalla.

Sukeltajat löysivät vedestä kuolleen ihmisen ja toivat hänet rantaan. Pelastuslaitos vinssasi auton ylös vedestä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan MTV:lle, että auton perässä ei ollut traileria eli kyse ei ole ollut esimerkiksi veneen nostosta tai laskusta.

Poliisi ei epäile asiassa rikosta, vaan tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana.