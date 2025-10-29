Kotkan kaupunginjohtajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, mutta valtuusto ei ole menettänyt luottamustaan.

Törkeästä rattijuopumuksesta epäilty Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö jatkaa tehtävässään. Kaupunki kertoi tiedotteessaan keskiviikkona, ettei valtuustossa ole tullut esille aloitetta Sirviön luottamuksen arvioimiseksi.

Sen sijaan kaupunginhallitus aikoo aloittaa huomautus- ja varoitusmenettelyprosessin Sirviön rikosepäilyjen takia.

Syyskuun alussa Sirviön kerrottiin jääneen virkavapaalle vakavan sairaustapauksen vuoksi. Myöhemmin kaupunki kertoi, että lisäksi Sirviötä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, joka olisi tapahtunut vapaa-ajalla.

Nyt kaupunki kertoo, että Sirviön on määrä palata töihin marraskuun alussa. Tiedotteen mukaan töihin paluu tapahtuu yhteistyössä hoitavan tahon ja työterveyshuollon kanssa.

Sirviö on aiemmin kuvaillut tilannettaan "pakolliseksi pysähtymiseksi", jonka taustalla on loppuun palaminen ja siihen liittyvät oireet.