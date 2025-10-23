Pysäköinninvalvojan kauhunhetket tallentuivat videolle Turussa.

Turun Logomon parkkipaikalla pysäköinninvalvoja antoi pysäköintivirhemaksun väärin pysäköidylle ajoneuvolle. Tämän jälkeen tapahtumat saivat dramaattisen käänteen, jotka tallentuivat pysäköinninvalvojan auton kolmeen eri suuntaan kuvanneisiin kameroihin.

Parkkisakon saanut henkilö lähti raivostuneena ajamaan pysäköinninvalvojan perään onnistuen useaan otteeseen estämään tämän ajon. Mies uhkasi tappaa pysäköinninvalvojan, joka pääsi kauhuissaan pakenemaan tilanteesta toistuvasti.

Pysäköinninvalvojan mukaan hän ei ole koskaan elämässään pelännyt vastaavalla tavalla.

Tekijä sai tapauksesta kolmen kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen ja joutui maksamaan yli 28 000 euron korvaukset.

Näistä lähes 19 000 euroa koostui pysäköinninvalvojan ansionmenetyksistä, jotka johtuivat pitkäaikaisesta työkyvyttömyydestä.

Videolle tallentuneet tapahtumat esitettiin Rikospaikka-ohjelman