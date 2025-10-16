Helsingissä tallentui videolle, kun kortiton kuljettaja lähti karkuun kesken poliisien pysäytysyrityksen.
Tapahtumat alkoivat, kun poliisipartio sai tehtävän tarkistaa Mercedes Benz -merkkistä autoa ajaneen kuljettajan ajokunnon maaliskuussa 2024.
Kuljettaja oli ajanut parkkiin kauppakeskus Kaaren parkkihalliin, kun poliisit saapuivat paikalle.
Seuranneet hetket tallentuivat valvontakameroille.
Kuljettaja istuu autossa eikä suostu avaamaan kuskin puoleista ovea. Kuljettajan mukaan asia voitaisiin hoitaa ikkunan raosta.
Kuljettaja antaa henkilötietonsa, joita toinen poliiseista lähtee tarkistamaan. Tiedot osoittautuvat myöhemmin keksityiksi.
Videolla näkyy, kuinka kuljettaja käynnistää tässä vaiheessa auton. Miehen auton viereen jäänyt poliisi yrittää käskyttää kuljettajaa sammuttamaan auton – turhaan.
Mersukuski kaasuttaa ulos parkkihallista kumit vinkuen ja pakenee kovaa vauhtia liikenteeseen.
Videolle tallentuneet tapahtumat nähtiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies Silfsten -osiossa, jossa käsitellään erilaisia videoille tallentuneita rikoksia.