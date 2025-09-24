Mopo, joka oli viritetty kulkemaan jopa 90 kilometriä tunnissa, pakeni poliisia Pyhäjoella tiistaina.
Oulun poliisin liikenneyksikön partio havaitsi tiistaina iltapäivällä Pyhäjoen Vanhatiellä kevyen liikenteen väylää ajavan mopon. Partion nähdessään mopoilija lähti välittömästi pakenemaan tunnuksellista poliisiautoa Pyhäjoen keskustan suuntaan.
Mopoilija käytti pakomatkansa aikana pyöräteitä, joissa oli muun muassa pyöräileviä lapsia.
Mopon takaa-ajoon liittyneet poliisimoottoripyörät saivat havainnon pakenevasta mopedista, ja kohta mopoilija päätti lopettaa pakomatkansa.
Mopo koeajettiin, ja sen nopeudeksi mitattiin yli 90 km/h.
Tapahtumasta laadittiin rikosilmoitus törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Lisäksi mopo takavarikoitiin.