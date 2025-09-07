Skootteri roihahti liekkeihin kesken ajon Tampereella: Video näyttää rajun palon

Julkaistu 30 minuuttia sitten
Jari Heikkilä

Pelastuslaitos sai tänään hälytystehtävän Tampereen Tesomalle palamaan syttyneen skootterin takia.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Petri Rantala kertoo MTV Uutisille, että kyseessä oli polttomoottorilla varustettu skootteri, joka oli syttynyt palamaan kesken ajon.

MTV Uutisten saaman videomateriaalin perusteella skootteri paloi kadulla erittäin rajusti ja tuprutti samalla sankkaa savua taivaalle.

– Kuljettaja oli saanut pysäytettyä skootterin ja siirtyi syrjään. Hän ei loukkaantunut tilanteessa, Rantala kertoo.

Tarkkaa tietoa skootterin syttymissyystä ei ole, mutta Rantala arvioi kyseessä olevan tekninen vika.

Rantalan mukaan pienen polttomoottoriajoneuvon syttyminen ei ole täysin harvinainen tilanne.

– Ei näitä päivittäin satu, mutta noin kerran kuukaudessa.

