Ratsastuksenohjaajan läimäytys tallentui videolle – Suomen Ratsastajainliitto tuomitsee teon: "Ala-arvoista toimintaa"

– Asia tuli tietooni eilen illalla ja olemme keskustelleet tänään Suomen Ratsastajanliiton edustajien kanssa. Selvitys on vielä kesken. Tämä tapaus tuli täytenä yllätyksenä. Kyseinen opettaja on ollut hyvin pidetty ja opettanut meillä seitsemän vuotta. Hän itsekin ihmetteli omaa käytöstään.

"Ala-arvoista toimintaa"

Kyseinen talli on Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) hyväksymä jäsentalli. SRL vahvistaa, että se on aloittanut asiassa selvityksen. SRL:n viestintäpäällikkö Kati Hurme kertoo, että hän on mukana tapauksen selvityksessä ja nähnyt kyseisen videon. Hurme on myös puhunut videolla esiintyvän ratsastuksenohjaajan kanssa.