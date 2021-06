Suojelukoiria potkuilla ja sähköllä kouluttaneet saavat jatkaa poliisitutkinnasta huolimatta – kohuvideon kuvaaja: "Väkivaltaan pitäisi puuttua"

Aikataulu on vielä avoin, mutta poliisin on tarkoitus saada asia kesän aikana syyteharkintaan.

Videot paljastivat väkivallan

– On iso ongelma, että ketään videoilla toimivia ei ole asetettu toimintakieltoon.Tällaisen tutkinnan alla olevat ihmiset saavat treenata tälläkin hetkellä ja osallistua kesän arvokilpailuihin. Mitään rajoitteita ei ole tulossa. He saavat mennä jopa SM-kisoihin, Kuusisto ihmettelee.

Toiminta jatkunut toukokuusta lähtien

SPKL:n ja SPL:n toimistoista kerrotaan kuitenkin, että suojelulajien kokeita on voinut järjestää jälleen toukokuun alusta lähtien. Lisäksi videolla näkyneet henkilöt saavat aiemmin myönnetyllä suojelulisenssillä osallistua kokeisiin ja kilpailuihin syyskuun loppuun saakka. Uusia suojelulisenssejä aletaan myöntää, kun ne on uudistettu.

Suojelukoiratoiminta jatkuu

"Meitä on haukuttu vellihousuiksi"

– On epäilty, että haluaisimme painaa tämän villaisella, mutta se ei pidä paikkaansa. Meitä on haukuttu vellihousuiksi, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen kertoo.

– Toisten mielestä pitää laittaa väkivaltaa käyttävien päitä vadille ja toisten mielestä se on paras koulutusmenetelmä. Hyvin ääripäissä olevia reaktioita on tullut, Lehkonen sanoo.

Väliaikaista toimintakieltoa vasta pohditaan

Lehkonen sanoo, että Kennelliiton hallituksella on ensi viikolla kokous, jossa he päättävät, että odottavatko he poliisitutkinnan valmistumista vai antavatko he suoraan väliaikaisen toimintakiellon henkilöille, joista heille on tullut ilmianto.