Ratsastuksen suosio on jatkanut nousuaan jo pitkään – ratsastustuntien hinnoissa korotuspaineita

Harrastajamäärät eivät ole laskeneet edes koronapandemian aikana, sillä lajia on pystynyt harrastamaan myös koronarajoitusten puitteissa, kertoo Suomen Ratsastajainliiton (SRL) viestintäpäällikkö Kati Hurme.

– Ainakin oman hevosen hankintaa tullaan todennäköisesti miettimään aiempaa tarkemmin. Vuonna 2020 Suomessa oli 74 000 hevosta, joista noin puolet oli ratsukäytössä. Hevosten määrä on laskenut kymmenessä vuodessa noin tuhannella hevosella, Hurme toteaa.

Hurme muistuttaa, että hevosharrastukseen liittyy paljon riskitilanteita, mistä syystä vanhempien on hyvä varmistaa, että lapsi tai nuori saa tallilla riittävästi valvontaa ja ohjeistusta. Tallilla on aina – myös hoitotilanteissa – tarpeen käyttää asianmukaisia turvavälineitä, kuten kypärää ja turvaliiviä. Harrastuksen voi aloittaa esimerkiksi ohjatun hevoskerhon tai alkeiskurssin kautta.

SRL:llä oli viime vuoden lopussa 207 ratsastuskoulua ja 132 jäsentallia ympäri Suomen. Ratsastustalleja on Suomessa kaiken kaikkiaan noin tuhat.

Monen tytön toiveharrastus

10–18-vuotiaista suomalaistytöistä lähes joka viides harrastaa ratsastusta. Hurmeen mukaan suuri osa Suomen harrastajista on aikuisia ja harrastus jatkuukin usein läpi elämän.

Ratsastusta harrastavat edelleen pääosin tytöt ja naiset. Esimerkiksi SRL:n seurojen noin 43 500 jäsenestä yli 41 000 on tyttöjä ja naisia.

– Sen sijaan kilparatsastus kiinnostaa yhtä lailla myös miehiä, ja kilpailijoiden sukupuolijakauma on melko tasainen, Hurme huomauttaa.

Kilpailuissa ei ole erillisiä naisten ja miesten sarjoja, vaan sarjoissa kilpaillaan sukupuolesta riippumatta tasa-arvoisesti. Nuorille ratsastajille on omia, eritasoisia sarjoja. Vanhimmat kilparatsastajat ovat yli 60-vuotiaita.

Kilpaileminen on melko yleistä ratsastusta harrastavien parissa: reilu kolmasosa SRL:n seurojen jäsenistä harrasti kilparatsastusta vuonna 2021. Selvästi suosituimpia kilpailulajeja ovat este- ja kouluratsastus.

Ravihevosten kimppaomistajuus kiinnostaa

Noin 5 000 suomalaisella on lisenssi, joka oikeuttaa valmentamaan ja kilpailuttamaan ravihevosia Suomessa. Poniohjastajia – eli poniraveissa kilpailevia lapsia ja nuoria – on noin 400.

– Ravihevosten omistajia on Suomessa arviolta reilut 10 000. Ravikilpailutapahtumia on vuosittain noin 500, ja niissä vierailee keskimäärin satojatuhansia ravien ystäviä, Himanka sanoo.

Himangan mukaan raviurheilua harrastetaan tasaisesti sukupuolesta riippumatta. Viime aikoina naisten osuus on kasvanut ohjastajien ja valmentajien joukossa, kun aikaisemmin etenkin ohjastajat ovat olleet pääosin miehiä.

Himanka kertoo, että ravihevosten omistajuudessa on tapahtunut suuri muutos kymmenen vuoden aikana: kimppaomistaminen on lisääntynyt. Ennen yksi ihminen saattoi omistaa kymmenen hevosta, kun nykyään on entistä tavallisempaa, että yhden hevosen omistaa jopa kymmenen ihmistä.