Ratkaisivatko nämä tapahtumat Bidenin päätöksen vetäytyä presidenttikisasta?

Hän kuitenkin tähtäsi toiselle kaudelle uskoen, että hän on ainoa demokraatti, joka voisi voittaa Trumpin uudelleen.

Viime aikoina Bidenin korkea ikä alkoi kuitenkin näkyä enemmän ja Bidenin kunto on ollut jatkuva puheenaihe sen jälkeen, kun tämä epäonnistui väittelyssä republikaanien haastajaa Donald Trumpia vastaan.

Biden vastusti aluksi painostusta väistyä

Bidenin lähtö asettaa uuden jyrkän vastakohdan demokraattien oletetun uuden ehdokkaan, entisen syyttäjän Harrisin ja häntä kaksi vuosikymmentä vanhemman Trumpin välille, jota vastaan on vireillä kaksi rikossyytettä, jotka liittyvät hänen yrityksiinsä kumota vuoden 2020 vaalitulos. Hänen on määrä saada tuomio New Yorkissa syyskuussa tuomiosta, jonka hän sai yrityksestä peitellä pornotähdelle maksettua salarahaa.