Bidenin vetäytyminen ajaa demokraatit kriisiin – "Harrisilla on nyt elämänsä tilaisuus"

Saikun mukaan presidenttiehdokkuudesta luopuminen on aina yllättävä ratkaisu, vaikka Bidenin kohdalla vetäytymistä osattiinkin ennakoida.

– Onhan tämä kovan luokan liike, jota on vaikea uskoa. Nyt on vaan tullut niin hurjaa painetta, että Biden katsoi parhaaksi tehdä näin, Saikku sanoo viitaten presidentti Bidenin viimeaikaisiin sekoiluihin.

– Kamala Harrisin ehdokkuus on tällä hetkellä enemmän kuin todennäköinen, mutta kuten viime aikoina on nähty, niin asiat voivat muuttua nopeasti.

– Tilanne on täysin auki. Tämän selvittäminen tulee viemään paljon aikaa, mutta Harrisilla on nyt elämänsä tilaisuus näyttää mistä hänet on tehty.