Biden vaatii Trumpiin kohdistuneessa salamurhayrityksessä käytetyn kiväärityypin kieltämistä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vaatinut edeltäjäänsä Donald Trumpiin kohdistuneessa salamurhayrityksessä käytetyn kiväärityypin kieltämistä.

Las Vegasissa kansalaisoikeusjärjestö NAACP:n kokouksessa puhunut Biden sanoi, että on aika kieltää kyseiset aseet. Hän myös kehotti jälleen amerikkalaisia pysymään maltillisina.

Hän ei silti itse malttanut olla käyttämättä hyökkääviä sanoja puhuessaan ratkaisevassa asemassa oleville mustille äänestäjilleen. Biden sanoi, että Trumpin presidenttikausi on ollut "helvetti mustille amerikkalaisille".

– Ihmiset, tiedän mikä on mustien työpaikka. Se on Yhdysvaltain varapresidentti, Biden sanoi viitaten kanssaehdokkaaseensa Kamala Harrisiin, joka on Yhdysvaltain ensimmäinen musta naispuolinen varapresidentti.