Kommentti: Bidenin peli on pelattu – demokraatit ovat syvässä liemessä, omasta syystään

Merkit ovat olleet ilmassa jo pitkään. Helmikuussa julkaistussa Department of Justicen (DOJ) raportissa erikoissyyttäjä Robert Hur kutsui presidentti Bidenin muistia "epäselväksi", "virheelliseksi", "huonoksi" ja "merkittävästi rajoittuneeksi". Raportissa todettiin, että Biden ei muistanut oman elämänsä merkittäviä virstanpylväitä, kuten sitä, milloin hänen poikansa Beau kuoli tai milloin hän toimi varapresidenttinä.

Viesti demokraattipuolueelle, ainakin Yhdysvalloissa, oli raportin julkaisemisen jälkeen selvä: hankkikaa nyt joku toinen Bidenin tilalle.

Yleistä ilmapiiriä tukivat kannatuskyselyt, joissa Bidenin kannatus on laahannut pitkään. Jo kesällä 2022 CNN:n kyselyssä, 75 prosenttia demokraateista toivoi jotakin muuta ehdokasta kuin Bidenia.

Nimiä on väläytelty. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom, ulkoministeri Anthony Blinken, Minnesotan kongressiedustaja Dean Phillips. Mutta Biden on pitänyt pintansa ja perustellut ehdokkuuttaan toiselle kaudelle sillä, että hän on toistaiseksi ainoa, joka on kyennyt voittamaan Donald Trumpin.

Demokraattipuolue on peesannut, koska puolueessa on ollut tapana tukea jatkokaudelle tahtovaa presidenttiä olosuhteista huolimatta.

Selittelyt eivät enää riitä

DOJ:n raportin julkaisemisen jälkeen pöly laskeutui, mutta Bidenin ikääntyminen ei tietenkään pysähtynyt. Valkoinen talo on selitellyt kevään mittaan tapahtuneita kömmähdyksiä ja jäätymisiä milloin mitenkin; kun entinen presidentti Barack Obama joutui taluttamaan jäätyneen Bidenin pois lavalta, oli hän vain pysähtynyt kuuntelemaan aplodeja. Käheä, heikko ääni taas johtuu kurkkukivusta.

Selittelyt ovat peittäneet tilanteen vakavuutta kuin laastarit, mutta viimeöistä väittelyä ei enää voida selitellä. Bidenin heiveröisyys oli silmiinpistävää heti, kun hän astui lavalle hitain, lyhyin askelin. Puhe oli hidasta ja vaisua. Sanasekoilut alkoivat parin kysymyksen jälkeen.

Heiveröistä Bidenia vastassa oli tuttuun tapaansa uhmakas Trump, joka kuitenkin esiintyi melko rauhallisesti suurimman osan väittelystä. Trumpin ilmeestä näki jo kymmenen minuutin kohdalla, että hän on voittanut tämän väittelyn.

– En todellakaan tiedä, mitä hän sanoi tuon lauseen lopussa. En usko, että hänkään tietää, mitä hän tarkoitti, Trump sanoi jo varhaisessa vaiheessa väittelyä, kun Biden sekosi sanoissaan.

Korkein hätätila

Demokraatit vetivät hätävivusta jo väittelyn alussa. Paniikki oli käsinkosketeltavaa.

Demokraattien strategi ja Obaman entinen kampanjavirkailija David Plouffe kutsui väittelyn antia "Defcon 1 -hetkeksi", joka tarkoittaa sotilastermistössä korkeinta hätätilavalmiutta.

Entinen demokraattisenaattori Claire McCaskill sanoi MSNBC:llä olevansa murheissaan.

– En ole ainoa, jonka sydän on särkynyt. Monet ihmiset katsoivat väittelyä tänä iltana ja tunsivat olonsa kamalaksi Joe Bidenin puolesta. En tiedä, onko mitään enää tehtävissä, hän jatkoi.

Varapresidentti Kamala Harris riensi korjaamaan vahinkoja ja varasi kiireellisesti suorat esiintymiset kaapelikanaville CNN:lle ja MSNBC:lle.

Hänen viestinsä oli, no huonostihan se meni, mutta Biden on silti parempi vaihtoehto demokratian kannalta kuin Trump. Harrisin mukaan väittely alkoi huonosti, mutta presidentti onnistui vakuuttamaan loppua kohden.

Biden paransi suoritustaan väittelyn edetessä. Hän tuntui virkoavan hieman, onnistui vastamaan Trumpin hyökkäyksiin ja nostamaan omia onnistumisiaan esille.

Bidenkin kuitenkin laukoi virheellisiä väittämiä. Biden väitti, että Trump aikoo hankkiutua eroon sosiaaliturvasta ja Medicaresta, ja että Bidenin kauden aikana amerikkalaisia sotilaita ei ole kuollut ulkomailla. Molemmat väitteet ovat virheellisiä.

Mutta Trumpin puhe puolestaan vilisi niin paljon virheitä esimerkiksi talouden alijäämästä, Bidenin rajapolitiikasta, aborttioikeuksista, terveydenhuollosta ja koronapandemiasta, että faktantarkistajien oli vaikeuksia pysyä perässä.

Vaisuuden ja hitauden lisäksi Bidenin vastaukset kirvoittivat kritiikkiä demokraateissa. Demokraateille yksi ylivoimaisesti tärkeimmistä teemoista näissä vaaleissa on naisten aborttioikeudet Roe V. Wade -päätöksen kumoamisen jälkeen. Kun Bidenilta kysyttiin, miten hän aikoo turvata naisten oikeudet, hän eksyi aiheesta täysin eikä onnistunut edes vastaamaan kysymykseen.

Demokraatit ovat kusessa

Ei ole pätkääkään liioiteltua sanoa hieman vulgaaristikin, että demokraatit ovat korviaan myöten kusessa. Bidenia on pidetty varmana valintana demokraattien ehdokkaaksi, joka lyödään lukkoon elokuun puoluekokouksessa. Viimeöisen väittelyn jälkeen, kukaan ei voi enää sanoa, että Biden on parasta, mitä puolueella on tarjota.

Demokraattien paniikki kertoo paljon. Vaikka tilanne on ollut paha jo pitkään, he eivät ole laatineet varasuunnitelmaa. Uuden ehdokkaan löytäminen ja leipominen vaalikuntoon Trumpia vastaan ei ole helppo tehtävä. Nyt puolueella on kaksi kuukautta aikaa löytää uusi ehdokas ja sen jälkeen yrittää rummuttaa hänet Valkoiseen taloon saakka.

Sitä ennen matkassa on vielä valtava mutta: miten Biden saadaan väistymään? Toistaiseksi hän ei ole osoittanut merkkiäkään siitä, että hän ymmärtäisi astua takavasemmalle.

Ratkaisevaan asemaan voivat mahdollisesti astua Bidenin perhe, hänen lapsensa ja ensimmäinen nainen Jill Biden, sekä hänen neuvonantajansa. Historiallisessa kontekstissa Yhdysvaltain politiikassa on vain hankalaa asettua oman puolueen presidenttiä vastaan, presidentin tahtoa kun yleensä kuunnellaan.

Nyt ollaankin historiallisten käänteiden äärellä. Kuka on se taho, joka saa Bidenin väistymään?

Ja jos hän ei väisty, demokraatit voivat alkaa puhua varapresidentti Harrisin presidentinvaalikampanjasta. Se, että Biden kestäisi seuraavat neljä vuotta maailman vaikeimmassa työssä, ei näytä mitenkään mahdolliselta.

Demokraattien kannalta tämäkään ei ole hyvä vaihtoehto, koska varapresidentti Harris on äärettömän epäsuosittu.

Bidenin tähden toivon, että hän ymmärtää väistyä. Amerikkalaiset ja koko maailma katsovat häntä murheellisena. Kuten demokraattistrategit ja toimittajat sanoivat CNN:n lähetyksen jälkianalyysissä: