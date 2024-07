Joe Biden luopuu presidenttiehdokkuudesta – tukee Kamala Harrisia ehdokkaaksi

– On ollut elämäni suurin kunnia palvella presidenttinä. Ja vaikka aikomukseni on ollut hakea uudelleenvalintaa, uskon, että on puolueeni ja maan edun mukaista, että vetäydyn ja keskityn jäljellä olevan kauteni ajan yksinomaan täyttämään velvollisuuteni presidenttinä, Biden kirjoitti.