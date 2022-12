Rasmuksen, 16, äiti pelkää poikansa joutuneen rikoksen uhriksi: "Ei ole mitään syytä, miksi hän olisi halunnut kadota kuin tuhka tuuleen"

Viimeinen varma havainto pojasta on tehty noin kello yhdeltä yöllä, kun hän lähti kävelemään Lapualla sijaitsevan ravintola Lapuanhovin edustalta. Havaintojen mukaan poika poistui paikalta yksin.

Äidin mukaan Rasmus ei ole koskaan aikaisemmin ollut kateissa, toisin kuin esimerkiksi erilaisilla nettipalstoilla on väitetty.

Äiti ei usko onnettomuuteen

Lapualla kadonneesta teinistä on tullut poliisille jopa 350 vihjettä, mutta ne eivät ole tuoneet ratkaisevaa johtolankaa.

– Jos Rasmukselle olisi tapahtunut joku onnettomuus tai hän olisi vaikka jäänyt maahan makaamaan, hänet olisi jo löydetty. Hän on kuitenkin peruslaiska nuori, joka ei kävele valtavan pitkiä matkoja.

– Jos Rasmus olisi kävellyt kotiin päin, hän olisi tallentunut useampaan valvontakameraan matkalla. Tällaisia kuvia hänestä ei ole. Siksi epäilen, että hän on noussut jonkun auton kyytiin pian ravintolasta poistumisen jälkeen, Tuominiemi sanoo.

Puhelin kiinni

Nuorukainen ei ole ollut katoamisensa jälkeen yhteydessä tiettävästi kehenkään ja hänen puhelimensa on ollut kiinni katoamisyöstä lähtien. Hänen pankkitilillään ei myöskään ole katoamisyön jälkeen tapahtumia. Äiti epäilee, että Rasmuksen puhelimen akku on loppunut jo ravintolassa.

– Ravintolan valvontakameroissa näkyy, että siellä on kolme miestä tuijottanut jäätävästi Rasmusta. Erityisesti yksi heistä on tuijottanut häntä todella tiiviisti ja tiukasti. En ole itse pystynyt katsomaan tuota tallennetta, mutta olen jutellut ihmisen kanssa, joka on sen nähnyt. Olen pyytänyt poliisia selvittämään, keitä nämä miehet olivat.