Rasmus, 16, jo kuukauden kateissa – Lapuahovin omistaja kertoo, miksi nuorukainen poistettiin ravintolasta katoamisiltana

Koska kyse on valtion virkamiehestä, välikohtausta selvitetään erillisenä asiana Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Poliisin ei uskota liittyvän Rasmuksen katoamiseen millään tavalla, vaan selvitys liittyy poliisin toimintaan välikohtauksessa.

Iästä pyrittiin varmistumaan

Kysymyksiä tapauksessa on herättänyt se, että kadonnut nuorukainen vietti katoamisiltanaan aikaa anniskeluravintolassa, vaikka on alaikäinen.

– Jos olisimme tienneet, että hänellä on väärät paperit, olisimme poistaneet hänet ravintolasta, yrittäjä sanoo.

Yritti palata ravintolaan

– Tämä on rauhallinen alue. Kukaan ei tiedä, mitä pojalle on käynyt. Kaikki haluavat, että hän löytyy hengissä ja terveenä, Demir kommentoi ja kertoo tapahtuneen aiheuttaneen pahaa mieltä.

Jälkeä jättämättä

Tapauksen tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki on kertonut, että Rasmus lähti valvontakamerakuvien perusteella ravintolalta kohti toisella puolella katua sijaitsevaa parkkipaikkaa. Poliisi pitää mahdollisena, että nuorukainen oli matkalla kotiinsa.

Poliisi on pyytänyt vihjeitä pojan liikkeistä, ja vihjeitä on myös saatu. Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi on tähän mennessä seulonut jo noin 300 vinkkiä, mutta yksikään ei ole tuonut ratkaisevaa johtolankaa.