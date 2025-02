Läheiset pelkäävät väkivaltarikosta: kuka ajoi kadonneen Nikon auton Saloon?

Nelikymppinen perheenisä Niko katosi Helsingin Jollaksesta uudenvuodenpäivänä. Puolitoista kuukautta on kulunut, eikä kolmen lapsen isästä ole kuulunut pihaustakaan.

– Pahinta on epätietoisuus. Meillä ei ole harmaintakaan aavistusta siitä, mitä on tapahtunut. Pahin pelkoni on, että on tapahtunut jokin tapaturma tai hän on joutunut väkivaltarikoksen uhriksi, kertoo MTV:lle yrittäjä ja somevaikuttaja Jenny Udd.

– On ollut todella vaikea selittää pojalleni, miksei hänen isästään kuulu. Tähän saakka he ovat pitäneet säännöllisesti yhteyttä, poika on ollut isällään ja isä aina puhelimen kautta tavoitettavissa. Olen kertonut pojalleni, että isä on kadonnut ja poliisi etsii häntä.

Niko on Uddin esikoislapsen isä ja ex-puoliso. Poika on ekaluokkalainen.

Nikon oli tarkoitus viedä kaikki kolme lastaan Lappiin tammikuun alussa. Matka peruuntui, kun mies lähti kotoaan uudenvuodenpäivänä iltaseitsemän aikoihin ja katosi.

– Kukaan ei tiedä, mihin Niko lähti. Hänen puolisonsa soitti minulle seuraavana päivänä, ettei Niko ollut palannut kotiin, Udd kertoo.

– Yritin tietenkin soittaa lapseni isälle, mutta hänen puhelimensa oli kiinni. Sen jälkeen Nikon puhelimeen ei ole saatu mitään yhteyttä.

"Tavallinen ihminen"

Nikon katoamisen jälkeisinä päivinä lähipiiri yritti paikantaa häntä. Kenelläkään heistä ei ole kuitenkaan mitään tietoa Nikon liikkeistä sen jälkeen, kun hän astui ulos kotiovestaan Helsingin Jollaksessa.

Jenny Udd kuvailee ex-puolisoaan tavalliseksi mieheksi, jolle oma yksityisyys oli tärkeää. Udd asettelee sanansa tarkkaan puhuessaan Nikosta.

– Esikoiseni isä on tavallinen ihminen, joka tekee töitä, viettää aikaa perheensä kanssa, tekee ruokaa kotona ja rakastaa lapsiaan, Udd kuvailee.

– Kun hänestä ei sitten kuulunut vielä katoamista seuraavana viikonloppuna, tein hänestä katoamisilmoituksen poliisille.

Poliisi otti ilmoituksen vastaan ja tutkii sitä tavanomaisena katoamisena. Suomessa aikuisilla ihmisillä on oikeus kadota halutessaan.

Jollaksesta kadonneen Nikon tuntomerkit.MTV

Tuskin vapaaehtoista

Jollaksesta kadonneen perheenisän tapauksessa on monta läheisiä huolettavaa piirrettä. Läheiset eivät ole keksineet mitään syytä, miksi Niko olisi tahtonut kadota vapaaehtoisesti.

– Hänellä oli lähtiessään mukanaan auton avaimet, lompakko ja puhelin. Ainakin jossain kohtaa poliisilla oli tieto, ettei hänen pankkitileihinsä ole koskettu. Oletan, että näin on edelleen, Udd kertoo.

– Minulla ei ole myöskään tiedossani mitään muuta syytä, joka selittäisi vapaaehtoisen katoamisen.

Udd kertoo, että hänen poikansa ja tämän isä pitivät säännöllisesti yhteyttä. Myös Udd sai esikoisensa isän tahtoessaan kiinni.

Miehellä ei ollut tapana katoilla.

– Olemme käyneet läpi hänen kaikki tiedossa olevat ystävänsä ja tuttavansa, mutta kukaan ei tiedä katoamisesta mitään, Udd kertoo.

Auton oudot liikkeet

Suurin mysteeri perheenisän katoamisessa on hänen autonsa. Läheisten käsityksen mukaan mies lähti kotoaan kävellen tai taksilla.

Jostakin syystä miehen auto katosi kuitenkin samaan aikaan.

Parkkisakon perusteella se oli pysäköity virheellisesti 2. tammikuuta Espoossa. Tämän jälkeen joku siirsi auton Vantaan Tikkurilaan.

– On varma tieto, että eräs henkilö näki sen siellä. Siinä vaiheessa ei ollut kuitenkaan autonavaimia, joten sitä ei voitu hakea pois sieltä. Seuraavaksi, kun autoa palattiin katsomaan, se ei ollutkaan enää Tikkurilassa, Udd kuvailee.

– Poliisi etsintäkuulutti auton. Parin viikon kuluttua se löytyi hylättynä Salon lähistöltä jonkun huoltoaseman pihasta. Auto hinattiin takaisin Helsinkiin.

Autoa käyttänyt henkilö oli väittänyt poliisille saaneensa auton lainaan Nikolta itseltään. Tosin Tikkurilasta auto oli siirtynyt Saloon Uddin käsityksen mukaan jonkun toisen henkilön toimesta.

– Meidän tietojemme mukaan henkilöt eivät kuulu lainkaan esikoiseni isän kaveripiiriin. Totta kai jokaisella voi olla kavereita, joita kukaan muu ei tunne, Udd sanoo.

Nikon läheiset toivovat, että poliisi tutkisi kunnolla sen mahdollisuuden, että Nikon auto liittyy sittenkin jollakin tavalla hänen katoamiseensa.MTV

Avoimia kysymyksiä

Autoasia vaivaa kadonneen lähipiiriä. Udd listaa ison joukon avoimia kysymyksiä.

Miksei kukaan muu kaveripiiristä tunne autoa lainannutta henkilöä tai ole koskaan kuulut hänestä?

Jos Niko todella lainasi autonsa jollekulle kaverilleen, miksei lainaaja palauttanut autoa miehen perheelle, kun tieto miehen katoamisesta levisi kaveripiirissä?

Miksei autoa palautettu perheenisälle missään vaiheessa vaan hylättiin sadan kilometrin päähän huoltoaseman pihaan?

Miksi kukaan perheenisä ylipäätään lainasi autoaan viikoiksi kenellekään?

– Ja sattumaltako auto katosi samaan aikaan kuin sen omistaja, Udd kysyy.

Autoon on kahdet avaimet, joista toiset olivat miehen mukana hänen kadotessaan ja toiset löytyivät myöhemmin hänen kotoaan Jollaksesta.

– Poliisi on kertonut meille, ettei auto liity katoamiseen. En tietenkään tiedä kaikkea, mitä poliisi tietää, mutta omilla tiedoillani on vaikea uskoa tätä teoriaa, Udd sanoo.

– Uskon, että auto olisi edelleen kadoksissa, jos poliisi ei olisi etsintäkuuluttanut sitä. Se varmastikin hylättiin siksi, ettei sitä etsintäkuulutuksen takia voitu enää käyttää.

"Kunnes toisin todistetaan"

Mies lähti kotoaan, eikä kukaan tiedä hänen liikkeistään tämän jälkeen mitään.

Udd tiedostaa, että jokainen päivä vähentää mahdollisuutta, että hänen esikoisensa isä löytyisi enää elossa. Toivoa tämä tieto ei ole silti sammuttanut.

– Maailmassa tapahtuu paljon outoja asioita ja haluan edelleen uskoa, että hän voi löytyä elossa, Udd sanoo.

Udd kertoo antaneensa tämän haastattelun, jotta ihmiset pitäisivät silmänsä auki ja kertoisivat kaikki mahdolliset vihjeet kadonneesta poliisille.

– Pidän äärimmäisen tärkeänä, että hän löytyy, oli tapahtunut mitä tahansa. Epätietoisuus on kamalinta. Meidän perheelle hän on elossa, kunnes toisin todistetaan, Udd sanoo.

Poliisi pyytää vihjeitä

MTV Uutiset ei tavoittanut perjantaina jutun tutkinnanjohtajaa Crista Grönrothia kommentoimaan asiaa. Helsingin poliisista kerrottiin kuitenkin, ettei asiassa tällä hetkellä epäillä rikosta.

Poliisi tutkii perheenisän katoamista tavanomaisena kadonneen henkilön etsintänä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset vihjeet ja havainnot tapauksesta joko puhelimitse klo 8–16 numeroon 050 562 7405 tai sähköpostitse osoitteeseen: vakivaltavihjeet.helsinki(at)poliisi.fi.