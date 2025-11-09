Yhdysvallat on jäänyt reippaasti Kiinan taakse kaukokartoitukseen liittyvässä tutkimuksessa.
Tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty kaukokartoitukseen liittyvää akateemista julkaisuaineistoa seitsemän vuosikymmenen ajalta. Tuloksista uutisoidaan tiedejulkaisualusta Eurekalertissa.
Aineiston mukaan Kiinan osuus kaukokartoitusteknologiaan liittyvistä, vertaisarvioiduista tieteellisistä tutkimusjulkaisuista on nykyään 47 prosenttia. Samaan aikaan Yhdysvaltojen osuus on laskenut vain yhdeksään prosenttiin.
Kaukokartoituksella tarkoitetaan etäältä tapahtuvaa mittausta, jossa käytetään apuna esimerkiksi laserskannausta ja kuvantamista maasta, ilmasta ja avaruudesta.
Teknologia on tärkeää esimerkiksi autonomisten kulkuneuvojen toiminnalle tai vaikkapa ilmaston seurantaan. Teknologia on samalla merkittävä myös kansallista turvallisuutta ajatellen.