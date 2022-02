Ennen Idolsiin osallistumista Nuppu Oinas häpesi sanoa ääneen, että hän haluaa tehdä musiikkia – kertoo tilanteista, joissa julkisuus on tuntunut ahdistavalta

Artisti ja TikTok-tähti Nuppu Oinaksen äiti on kertonut tyttärelleen, että ennen kuin tämä osasi puhua, hyräili hän jo erilaisia melodioita. Musiikkia rakastava Oinas kirjoitti ensimmäisen oman kappaleensa 8-vuotiaana. Samoihin aikoihin hän päätti haluavansa olla laulaja.

– Tuntuu, että musiikki on aina ollut osa minua, ja se on ollut itselle tosi pitkään sellainen voimavara. Oman musan tekeminen on ollut itselleni aina tärkeä juttu ja keino ilmaista itseäni, Oinas kertoo.