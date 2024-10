Laulaja Mirella , 19, singahti alkuvuonna yhdeksi Suomen tämän hetken suosituimmaksi poptähdeksi Timanttei-kappaleensa myötä. Helmikuussa julkaistua Timanttei-kappaletta on kuunneltu tähän päivään mennessä jo yli 31 miljoonaa kertaa.

Mirellalta on julkaistu yhteensä viisi singlekappaletta, ja perjantaina 1. marraskuuta päivänvalon näkee hänen debyyttialbuminsa. Ennen esikoisalbuminsa julkaisua laulaja on jo ennättänyt esiintyä muun muassa useilla kesäfestareilla, Elämä Lapselle -konsertissa sekä suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä.

Miltä äkisti tullut, valtava julkisuus on tuntunut? Se riippuu paljon päivästä, Mirella kertoi Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa maanantaina.

– Sanoisin, ettei se nyt normaalilta todellakaan tunnu, enkä usko, että kenellekään on normaalia, että ihmiset tunnistavat sinut, kun kävelet kadulla, hän sanoi.

Mirellan mukaan ahdistuneisuus johtuu oikeastaan kaikesta, mitä hänen ympärillään tällä hetkellä tapahtuu. Hän myönsi, että hänen elämässään on tällä hetkellä meneillään liikaa asioita.

– Jännittää tuo albumi, ja kun kaikki on tapahtunut niin nopeasti, alle vuodessa. Muistelin juuri, että tasan vuosi sitten ilmestyi Sua sattuu -kappale, ja mitä kaikkea tässä on tapahtunut, totta kai se pistää oman pään pyörälle. Sitten on koulut ja kaikki, parhaillaan lukiota käyvä laulaja kertoi.