Tuure Boelius, 21, on kipuillut julkisuuden kanssa – teki viime kesänä tärkeän päätöksen: "Ehkä välillä olisi kiva…"

Artisti ja sometähti Tuure Boelius , 21, on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt tehdä jo paljon. Ensimmäiset lööpit Boeliuksesta luettiin jo viisi vuotta sitten, kun hän 16-vuotiaana tuli kaapista YouTube-videollaan . Esiintymistä rakastava Boelius muutti teini-ikäisenä Porista Helsinkiin, jotta hän pääsi luomaan uraa laulajana.

Esiintyminen on ollut veressä Boeliuksella jo nuoresta asti, ja hän haaveili olevansa supertähti Britney Spears.

– Jos minulla on ollut coolin teinin maine, olin kaikkea muuta. Meidän perheellämme oli kesäasunto Helsingissä, olin se lapsi, joka meni viikoittain Heurekaan tutkimaan asioita, Boelius naureskelee.

Boelius nähdään parhaillaan discovery+-kanavalla pyörivässä Iholla-sarjassa, jossa hän kuvaa elämäänsä kameralle. Se ei ole uutta, sitä hän on tehnyt jo monta vuotta. Boelius katseli jonkin aikaa sitten vanhoja YouTube-videoitaan ja jopa hieman kauhistui näkemästään.

– En tiedä, miten olen uskaltanut olla noin avoin ja kertoa ihan kaiken. En tee enää samalla tavalla. Siinä on toki se ero, että teini-ikäisenä oman yksityiselämän asiat ovat pikkuisen erilaisia kuin nykyään 21-vuotiaana.

Pasi Murto / 7 Päivää/All Over Press

Pasi Murto / 7 Päivää/All Over Press

Purkaa sydäntään kappaleisiin

Boeliuksella on ollut välillä kipuilua julkisuuden kanssa, sillä monesti laulajan yksityisasioita ruoditaan sosiaalisessa mediassa. Toisaalta julkisuus myös antaa paljon.

– Ehkä välillä olisi kiva, jos niin montaa ihmistä ei kiinnostaisi aina niin paljon, mitä elämässäni tapahtuu tai päässäni liikkuu. Toki myös saan paljon kivoja asioita. Olen viimeisen parin vuoden aikana oppinut käsittelemään näitä asioita ja tehnyt viime kesästä asti isoa pesäeroa, mikä on julkinen Tuure Boelius.

Boelius on jakanut omissa somekanavissaan lukuisia törkyviestejä, joita hän saa usein ja on saanut jo useita vuosia. Laulaja on kovettanut itselleen suojakuoren, jotta viestit eivät mene ihon alle.