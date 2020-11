Raportti: Suomen huoltovarmuusjärjestelmässä lukuisia kehityskohteita

Yksi keskeinen havainto on, että yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken tulee parantaa.

Kotimaisia yrityksiä on raportin mukaan syytä hyödyntää tehokkaammin myös huoltovarmuudelle kriittisten materiaalien ja palvelujen luomisessa. Yhteistoimintaa ja varautumista on vahvistettava esimerkiksi rakentamalla tehokkaita kaupallisiin sopimuksiin ja tuotantovarauksiin perustuvia varautumismalleja. Koronakriisi on nostanut esiin varsinkin ongelmat terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden saatavuudessa.