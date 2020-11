Jopa Nato-yhteistyötä ehdotettu huoltovarmuuden parantamiseksi – varastoihin halutaan lisää muun muassa lääkkeitä, pienkomponentteja ja eläinlääkkeitä

Nato ei ollut kyselyssä esillä, mutta sen koronakriisin aikainen toiminta maailmalla on silti nostettu raportissa esiin.

Nato on esimerkiksi osallistunut suojavarusteiden kuljettamiseen ja lääkintähankintoihin.

– Koronakriisissä Naton ilmakuljetuskapasiteettia on hyödynnetty suojavarusteiden kuljettamiseen, ja Naton tuki- ja hankintaorganisaatio tekee lääkintävarustehankintoja jäsenmaiden puolesta. Nato on myös perustamassa lääkintävarusteiden varmuusvaraston ja pandemiavasterahaston, raportissa todetaan.

Raportin tavoitteena on auttaa viranomaisia ja elinkeinoelämää varautumaan seuraavaan mahdolliseen pandemiaan kevään kokemusten perusteella.

Suomessa myytävistä elintarvikkeista vain 20 prosenttia on tuontituotteita, joten päivittäistavarakaupan huoltovarmuus ei helposti häiriinny, jos toimituksissa ulkomailta on häiriöitä.

Kattavampaa varastointia

– Kaiken kaikkiaan mahdollisia vahvistettavia varastointitarpeita löytyy lukuisia eri toimialoilta, kuten esimerkiksi koneiden ja laitteiden pienkomponentit, rautatieinframateriaali, rehujen komponentit, kemikaalit tai eläinlääkkeet. On myös esitetty, että velvoitevarastointia olisi laajennettava lääkkeiden lisäksi myös muihin terveydenhuollon kriittisiin tarvikkeisiin, raportissa listataan.

Suojavarustehankintoja parannettu

Myöhemmin Huoltovarmuuskeskus on ollut huolellisempi hankinnoissaan.

– Olemme pyrkineet varmistamaan, että saadaan laadukkaita tuotteita. Yli 90 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriön pyytämistä varusteista on hankittu, mutta vain 50 prosenttia varatuista rahoista on käytetty. Myös kotimainen tuotanto on ollut meille keskeistä, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen sanoo.