Rap-artisti Ice Cube paljasti menettäneensä 9 miljoonan dollarin leffaroolin kieltäytymällä koronarokotteesta: "En tiedä, miten Hollywood suhtautuu minuun nyt"

Rap-artisti Ice Cube, 53, paljasti Million Dollaz Worth of Game -podcastissa 21. marraskuuta, että 9 miljoonan dollarin leffarooli meni häneltä sivu suun koronarokotteesta kieltäytymisen takia.

– He eivät antaneet sitä minulle, koska en ottanut piikkiä. En hylännyt sitä. He eivät vain antaneet sitä minulle, Ice Cube kertoi.

Ice Cube ei kertonut, mistä elokuvasta oli kyse, mutta Hollywood Reporter -lehden mukaan räppäri viittasi tulevaan komediaan Oh Hell No, jossa myös Jack Black on mukana.