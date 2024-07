Jamie Foxx avautuu vihdoin mystisestä sairaalaan joutumisestaan

– Viime vuoden huhtikuun 11. päivä minulla oli paha päänsärky, pyysin kaveriltani Advilia. Olin poissa 20 päivää. En muista mitään, Foxx kertoo videolla, joka on kuvattu Phoenixissa kadulla.

Seuraava lääkäri oli sitä mieltä, että hänen päässään on tekeillä jotakin.

Jamie joutui sairaalaan viime huhtikuussa tulevan Netflix-elokuvansa Back in Actionin kuvauksissa, Atlantassa, ilmenneen "lääketieteellisen komplikaation" vuoksi. Hänen tyttärensä Corrine Foxx ilmoitti sairaudesta Instagramissa seuraavana päivänä ja totesi, että hänen isänsä oli jo toipumassa.

– Arvostan nyt jokaista minuuttia, se on erilaista. En toivoisi pahimmalle viholliselleni sitä, mitä kävin läpi, koska on vaikeaa, kun se on melkein ohi – kun näet tunnelin. Minä näin tunnelin, en nähnyt valoa, Foxx sanoi.