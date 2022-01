Suosikkijuontajalta kova väite edesmenneestä Meat Loafista: "Hänet imettiin johonkin kulttiin"

/All Over Press

/All Over Press

ullstein bild - snapshot-photography/ All Over Press

ullstein bild - snapshot-photography/ All Over Press

Taiteilija julkaisi uransa aikana 12 albumia sekä näytteli muun muassa Eddietä The Rocky Horror Picture Show -elokuvassa. Meat Loafin albumi Bat Out of Hell on Yhdysvaltojen historian 35 kaikkien aikojen myydyimmän levyn joukossa. Levyä on myyty noin 14 miljoonaa kappaletta. Yhteensä Meat Loafin albumeja on myyty maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa kappaletta.