Räntämylly! Sääkartat varoittavat maanantaina kaikesta liikkumisesta

– Sieltä on tulossa kunnon sohjosekaannus! Erittäin paha tilanne koulu- ja työmatkojen suhteen maanantaina, MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen .

Sää menee Lounais-Suomessa plussan puolelle jo sunnuntaina. Sunnuntai-iltaan mennessä plussakelejä on luvassa myös pääkaupunkiseudulle.

Salmisen mukaan alkuviikon sää on erittäin liukas koko maassa. Sääkartat vilkkuvat varoituksista sekä ajoneuvoilla liikkuville että jalankulkijoille.

Myrskylukemia

– Jos on mahdollisuus valita, niin kannattaa nyt viikonloppuna mennä. Paljon armollisempi sää on nyt lauantaina esimerkiksi, sillä on melko poutainen päivä luvassa, pikkaisen voi ehkä hiutaloida.