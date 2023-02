Lumimyräkkä sekoittaa ajokelin ja hiihtolomalle lähtijöiden suunnitelmia – lunta luvassa jopa 15 senttiä

Huonoa ajokeliä on luvassa varsinkin lauantaina. Erittäin huonon ajokelin varoitukset on annettu Suomen etelä- ja länsirannikoille. Sen lisäksi huonon ajokelin varoituksia on annettu suureen osaan muuta maata. Huonon ajokelin varoituksia on annettu myös sunnuntaille maan etelä- ja länsiosiin sekä Lappiin.