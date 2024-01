Presidenttiehdokkaat vierailivat tänään Tampereella – tällaiset olivat tunnelmat

On kymmenen päivää presidentinvaaleihin, ja ehdokkaat kampanjoivat lähes yötä päivää. Ehdokkaat uskovat kohtaamisten voimaan, ja niillä he myös tsemppaavat itseään jaksamaan.

– Toivo syntyy tekemisestä. Kannattaa tehdä loppuun asti, ja näin on tehtykin.

Pelottavatko gallupit?

Kaikki on kuulemma mahdollista, ennen kuin äänet on annettu.

– Mutta työtä on vielä paljon jäljellä. Yli puolet suomalaisista ei vielä ennakkoäänestyksen alkaessa tiennyt, ketä he äänestävät. Siinä mielessä uskon, että vaalityötä kannattaa tehdä loppuun asti. Ja olen ennekin näyttänyt vaaleissa, että loppukiri on mahdollinen, SDP:n Jutta Urpilainen toteaa.