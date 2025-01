Tiistaina kannattaa laittaa nastat jalkaan: Loppuviikosta luvassa lunta, loskaa ja liukkautta

Maanantaina kannattaa ulkoilla ja tiistain jälkeen laittaa nastat jalkaan, sillä alkuun luvassa on lunta ja loskaa, sitten jäätä ja taas lunta.

Loppiaisen säännuste kuitenkin hellii ulkoilijoita, sillä koko maassa tiedossa on pääosin poutainen päivä, lupailee MTV Uutisten meteorologi, Markus Mäntykangas.

– Näyttää aika rauhalliselta ja siellä täällä näkyy aurinkoa sekä kovimmat pakkaset alkaa helpottaa. Lapissa nimittäin on tänään ollut jopa 35 astetta pakkasta, Mäntykangas avaa.

Tiistain vastaisena yönä tilanne muuttuu, kun lounaisrannikolta alkaa tunkeutua maahan sankka lumipyry.

– Vuorokauden vaihtuessa tiistaiksi, lounaisrannikolla alkaa jo pyryttää ja sitten tiistai-aamuun mennessä koko Etelä-Suomi on pyryn alla ja iltapäivällä pyry on jo Keski-Suomessa, kertoo Mäntykangas.

Pahin pyry aamuyöllä kestää Mäntykankaan mukaan kolmisen tuntia ja sitä tullee noin 5-10 senttimetriä.

– Iltapäivällä pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla mennään reippaasti jo plussan puolelle ja tiistai on enimmäkseen loskaa, Mäntykangas varoittelee.

Tiistaina hurja ajokeli

Ajokeli tiistaina on Etelä- ja Keski-Suomessa hyvin kehno ja Mäntykangas kannustaakin lomilta palailevia hoitamaan paluun maanantaina mielummin kuin tiistaina.

– Ajokeli näyttää surkealta tiistaina. Jos joku lomalta palaaja vielä silloin miettii, että lähteekö liikkeelle maanantaina vai tiistaina, niin ehdottomasti maanantain aikana.

Lappiin lunta on tulossa vasta keskiviikkona. Mäntykankaan mukaan loppuviikon sää on vielä vaikeasti ennustettavissa, mutta tarjonnee talven sään jokaista laatua.

– Muitakin sadealueita on liikkeellä viikon aikana, mutta ennustaminen on vielä hankalaa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että lauhtuminen on väliaikaista ja loppuviikosta kylmenee selvästi, Mäntykangas kertoo.

