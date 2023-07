Rantabaari-sarjan tähdet kertovat, miten onnistuvat heittäytymään surullisiin itkukohtauksiin: "Lähtee tietty vaihde päälle"

Rantabaari -sarjan 5. tuotantokausi pyörii parhaillaan MTV Subilla, ja samaan aikaan sarjan tähdet ja muu työryhmä purkittavat kovalla tahdilla ohjelman 6. tuotantokautta, jonka on määrä alkaa C Moressa syksyllä.

Puhakka kuvasi Rantabaari-tuotannon olevan kuin eteenpäin puksuttava juna, jonka tahti on kova ja aikataulut tiukkoja. Hän kuitenkin huomautti, että sarjan parissa työskentelee joukko rautaisia ammattilaisia, jotka ovat tottuneet tekemään töitä hyvinkin tiukalla tahdilla.

– On se haastavaa, mutta siinä on ehkä myös se suola, että tahti on niin kova eikä voi jäädä miettimään, että mitäs nyt, hän sanoi.