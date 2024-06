Raskaaksi tuleminen sai Johanna Puhakan testaamaan asiaa, joka oli hänelle pitkään kauhun paikka: "Nyt tai ei koskaan"

Kauan odotettu Rantabaari -sarjan kuudes kausi on käynnistynyt MTV Katsomossa . Rantabaari-tähdet saapuivat meet and greet -tilaisuuteen Helsingin Konepajalle lauantaina 8. kesäkuuta, ja MTV:n Huomenta Suomi kävi tuolloin jututtamassa näyttelijöitä heidän kesäkuulumisistaan.

Salatut elämät -sarjastakin tuttu Rantabaari-näyttelijä Johanna Puhakka kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että sarjan tähdet ovat saaneet katsojilta paljon viestejä, joissa on kyselty Rantabaarin kuudennen tuotantokauden perään.

– (Vanhemmuus) on ollut meille molemmille iso haave. Kyllä tämä tuntuu vaan tosi ihanalta. Olemme puolisoni kanssa sellaisia ihmisiä, että otamme päivän kerrallaan, emme ota turhaa stressiä tai kuuntele liikaa kauhukertomuksia, hän kertoi tuntemuksistaan vauvojen tuloon liittyen.

Stand upia

Puhakka on kertonut somessa ottaneensa taannoin haltuun uuden aluevaltauksen, nimittäin stand upin. Näyttelijällä on tällä hetkellä allaan yksi stand up -keikka.