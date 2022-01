Uudet Rantabaari-näyttelijät paljastavat – tällaisia kommelluksia kuvauksissa sattui: "Kauhean kova yritys ja sitten semmoinen huipennus"

Suoratoistopalvelu C Moren alkuperäissarja Rantabaari palasi syyskuussa ruutuihin neljännen tuotantokauden jaksoin.

– Luukas lupaa pilkettä silmäkulmassa pientä huumoria tilanteessa kuin tilanteessa. Luukas on Jessin poikaystävä, ja heillä on avoin suhde, Arminen kuvailee.

– Jessi on ihanan määrätietoinen asennenainen, tosi vahva persoona ja on ihana näytellä semmoista naishenkilöä, Tavaila pohjustaa.

Arminen aloitti työt esiintymisen parissa noin puolisentoista vuotta sitten. Kokemusta on kerennyt karttua mainospuolelta sekä pienrooleista, mutta Rantabaari on miehen suurin draamarooli tähän asti.

Tavaila puolestaan on kouluttautunut näyttelijäksi ja tehnyt paljon erilaisia projekteja niin opiskelumaassaan Englannissa, aikaisemmassa asuinpaikassaan Yhdysvalloissa, kuin Suomessakin. Rantabaari on kuitenkin Tavailan mukaan suurimman ja näkyvimmän skaalan tuotanto, jossa hän on työskennellyt.