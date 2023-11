Espanjasta löytyi 4500 vuotta vanha naisen pääkallo: Selviä merkkejä puistattavista leikkauksista

Tiedesivusto Live Sience kertoo, että pääkallossa on reikiä, jotka ovat syntyneet potilaalle tehdyistä kahdesta erillisestä leikkauksesta. Pääkallosta on havaittavissa naisen selvinneen elossa leikkauksista, sillä luu oli ehtynyt parantua. Tutkijat uskovat naisen eläneen useita kuukausia toisen leikkauksensa jälkeen.

Pääkallo löydettiin muinaiselta hautausalueelta Espanjan kaakkoisosasta. Tutkimus on julkaistu International Journal of Paleopathology -julkaisussa.

4500 vuotta sitten tapahtunut pääkallon leikkaus on luultavasti ollut erittäin epämukava toimenpide. Tutkimusta johtaneen Vallodolin yliopiston tutkija Sonia Díaz-Navarron mukaan operaatiossa on hiottu karkeaa kivi-instrumenttia kalloa vasten reikien luomiseksi. Muiden on täytynyt pitää potilasta kiinni tai sitten hänelle oli annettu jotakin huumaavaa ainetta.