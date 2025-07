Nunnat hautasivat yli 800 lasta säiliöön Irlannissa – joukkohauta avataan

Yli 800 pikkulasta haudattiin maanalaiseen säiliöön Irlannissa. Tutkijat yrittävät tunnistaa lasten jäänteet.

Irlannissa alkaa maanantaina joukkohaudan kaivaukset entisen katolisen kirkon laitoksen paikalla.

Laitokseen laitettiin kymmenien vuosien ajan naimattomia äitejä ja heidän lapsiaan, 60-luvulle asti.

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä alkaa tutkia sen paikalla olevan nurmikentän alla olevaa aluetta, johon uskotaan haudatun yli 800 alle kolmevuotiasta lasta.

Umpisäiliöön haudattu satoja

Irlannissa, katolisen kirkon laitoksiin sijoitettiin viime vuosisadalla yli 50 000 naimatonta naista ja heidän lapsiaan. Lapsista kuoli ennenaikaisesti noin 9 000.



Maan länsiosassa sijaitsevan Tuamin kaupungin laitoksen alueella olevaan maanalaiseen umpisäiliöön uskotaan olevan haudattu yli 800 pikkulasta.



– Ei ole hyväksyttävää, että lapsia ja vauvoja on haudattu tällä tavalla, sanoo tutkimuksiin osallistuva vanhempi oikeuslääketieteellinen asiantuntija Niamh McCullagh.

– Heidän tulisi saada enemmän arvokkuutta ja kunnioitusta kuin mitä he elämänsä aikana saivat, ja näiden hyvin lyhyiden elämiensä aikana kokivat.

Haastava tutkimus

Kansainvälisen asiantuntijaryhmän kaivaukset ja tutkimukset kestävät arviolta kaksi vuotta, ja niissä yritetään tunnistaa lasten jäänteet.

– Mielestäni on maailmanlaajuisesti ennennäkemätöntä, että yhdessä paikassa saattaa olla suuri määrä vauvojen jäänteitä sekoittuneina toisiinsa, sanoo Tuamin valtuutetun selvitystyön johtaja Daniel MacSweeney.



Vasta jäännöksiä tutkiessa saadaan selville, pystytäänkö niistä saamaan talteen DNA:ta.

– Mutta on myös tietoa muista lähteistä, kuten arkistoista, laitoksesta, ja perheiltä saattaa myös tulla tietoa.

– Kyse on siis eri tietolähteiden ristiintarkastelusta, jotta voimme vastata tunnistukseen ja yksilöintiin liittyviin kysymyksiin – siitä, miten sekoittuneet jäännökset voidaan erotella yksittäisiksi luurangoiksi, sekä kuolinsyiden ja -olosuhteiden selvittämisestä.

– Emme voi aliarvioida näihin liittyviä haasteita, sillä kyseessä on erittäin, erittäin vaikea projekti, MacSweeney sanoo.

"Syntisi lapsi on kuollut"

Äidit erotettiin lapsistaan aikana, jolloin naimattomana lapsen saaminen ei ollut Irlannissa sosiaalisesti hyväksyttävää.



Annette McKayn äiti oli yksi Tuamin asukkaista, ja tämän vauva haudattiin joukkohautaan.



– Hän oli ripustamassa pyykkiä, kun nunna tuli hänen taakseen ja sanoi: "Syntisi lapsi on kuollut. Mene nyt."



– Eniten minuun sattui se, että hän oli 18-vuotias, McKay sanoo.

"He ovat itkeneet kauan tullakseen löydetyiksi"

Anna Corriganin kaksi veljeä syntyi Tuamin laitoksessa. Hän sanoo, että tämä löytö on vain jäävuoren huippu Irlannin äiti-lapsikotien synkässä historiassa.



– Heidät poistettiin roskasäiliöissä. He eivät saaneet arvokkuutta elämässään. He eivät saaneet arvokkuutta kuolemassakaan.

– Toivottavasti nyt saavat, kun heidän äänensä kuullaan, sillä mielestäni he ovat itkeneet kauan tullakseen löydetyiksi, Corrigan sanoo.

Tuamissa haudattujen lasten sukulaisten mukaan kaikkia vastauksia ei saada, mutta tämä on sentään seuraava vaihe.