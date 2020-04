Koronakatsaus: Britanniassa uusien kuolemien määrä lähti nousuun, Ranskassa laskuun

Britanniassa koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä oli tiistaina maanantain päivittäistä lukemaa suurempi. Britannian terveysministeriön mukaan uusia kuolemantapauksia oli 586. Maanantaina uusia kuolemia oli 360.

Britannian viranomaisten ilmoittamia koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on nyt 21 678. Britanniassa on noin 67 miljoonaa asukasta. Miljoonaa asukasta kohti maassa on Worldometers-sivuston mukaan kuollut 319 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 36.

Britanniassa on todettu 161 145 koronavirustartuntaa, joista uusia tartuntoja on 3 996. Maassa on koronavirukseen kuollut viidenneksi eniten ihmisiä koko maailmassa. Enemmän kuolleita on Yhdysvalloissa, Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa.

Britannian tavoin kuolinluvut kääntyivät nousuun myös Italiassa, jossa uusia koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia oli 382. Maanantaina vastaava luku oli 333 kuollutta.

Koronavirustartuntoja Italiassa on nyt yli 200 000. Miljoonaa asukasta kohti Italiassa on kuollut 453 ihmistä. Italiassa on 60 miljoonaa asukasta.

Ranskassa määrä laski

Ranskan terveysministeriön mukaan uusia koronakuolemia oli 367. Määrä laski maanantaista, jolloin uusia koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia oli 437.

Koronavirukseen on Ranskassa kuollut 23 660 ihmistä. Terveysviranomaisten mukaan maassa oli tiistaina 221 ihmistä vähemmän tehohoidossa kuin päivää aiemmin. Miljoonaa asukasta kohti Ranskassa on kuollut 362 ihmistä. Ranskassa on lähes 68 miljoonaa asukasta.

Ranskan hallitus kertoi tiistaina alkavansa höllentää koronaviruksen vuoksi määrättyjä rajoituksia 11. toukokuuta alkaen.

Espanja purkaa rajoituksia

Espanja puolestaan aikoo aloittaa koronavirusepidemian vuoksi asetettujen tiukkojen rajoitustoimiensa purkamisen, kertoi maan pääministeri Pedro Sanchez.

Rajoituksia aletaan purkaa neljässä vaiheessa, jotka kestävät kesäkuun loppuun asti.

Ensimmäisessä vaiheessa pienet kaupat, hotellit, ravintolat ja uskonnolliset tilat avautuisivat rajoitetusti, sosiaalisen eristäytymisen sääntöjä noudattaen. Tämä tapahtuu Sanchezin mukaan todennäköisesti 11. toukokuuta.

Jokaisen vaiheen on tarkoitus kestää korkeintaan kaksi viikkoa, ja tilannetta arvioidaan viikoittain. Muita tarkkoja päivämääriä Sanchez ei kertonut.

Koko prosessin on tarkoitus kestää parhaassa tapauksessa kuusi viikkoa, maksimissaan kahdeksan viikkoa.