Vastaamo-murtajaa voi odottaa jopa kymmenien miljoonien eurojen lasku – "Tässä voidaan päätyä summiin, mitä ei ole aiemmin tuomittu"

KRP:n mukaan asiakkaista noin 22 000 on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvasen arvio on, että jos tekijä jää kiinni, juttu etenee oikeuteen ja edes osa uhreista vaatii vahingonkorvauksia, vaatimukset paisuvat yhteenlaskettuina poikkeuksellisen suuriksi, jopa historiallisiksi. Puhutaan kymmenistä miljoonista euroista.

– Kyllä tämä mittakaava on niin valtava ja rikokset todellakin sellaisia, että niihin lähtökohtaisesti liittyy huomattavia korvausvastuita, hän jatkaa.

– Voi olla, että tässä päädytään sellaisiin summiin, että niitä ei ole aiemmin tuomittu. Wincapitassa tuomittiin paljon suuria korvauksia. Tässä vahinkoja kärsineiden lukumäärä on silti ihan toista luokkaa.

Epäiltynä nuori mies

KRP tiedotti perjantaina, että tietomurrosta epäillään tällä hetkellä 25-vuotiasta miestä. Käräjäoikeus määräsi miehen tutkintavankeuteen poissaolevana, koska hän on ulkomailla. Miehestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys ja tehty Interpolin etsintäkuulutus.

Epäilty on Julius Kivimäki, joka on jo aiemmin tuomittu käräjillä alaikäisenä tehdyistä petos- ja verkkorikoksista. Mies on tehnyt tietoverkkojen välityksellä merkittävää haittaa muun muassa Yhdysvaltain viranomaisille ja eräille suurille yrityksille. Aiemmat vankeustuomiot ovat olleet ehdollisia. Osaa aiemmista rikoksista myös käsitellään vielä Helsingin hovioikeudessa.