Suomen rannoilta löytynyt haitallisia muovirakeita – tämä Turussa, Helsingissä ja Hangossa havaitusta ilmiöstä tiedetään

Merenrannoilta niin Suomesta kuin muualtakin maailmasta on löydetty suuria määriä pieniä muovipellettejä. Suomen ympäristökeskuksen tutkijat yrittävät nyt selvittää, mistä Suomen rannoille ajautuvat muovipelletit ovat peräisin ja miten paljon niitä on. Pelleteistä on haittaa merieliöille, jotka syövät niitä. Pellettejä on maailmalla löydetty myös lintujen ja kalojen vatsoista.