Saudi-Arabian MM-rallin voittotaistelussa ollut Sami Pajari kärsi rengasrikon kilpailun 13. erikoiskokeella ja putosi kilpailussa kahdeksanneksi.

Pajari oli kilpailussa kolmantena kuuden sekunnin päässä kärjestä, mutta rengasrikon myötä Toyota-kuljettajan ero kärkikuski Martins Sesksiin repesi yli kahteen minuuttiin.



Toyotan Kalle Rovanperä on kilpailussa seitsemäntenä hieman Pajaria edellä. Toyotan Sebastien Ogier on kuudentena ja Elfyn Evans yhdeksäntenä. Ogier ja Evans kamppailevat maailmanmestaruudesta.



Kauden viimeistä MM-rallia on jäljellä neljä erikoiskoetta, joista yksi ajetaan vielä tänään.