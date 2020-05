Ramadanin päättävä koko suvun juhla kutistui perhepiirin koti-illaksi – korona pitää moskeijat kiinni

– Luulen, että sodanaikana oli pikkaisen poikkeuksellista, mutta periaatteessa tämä on kyllä meidän historiassamme ensimmäinen kerta, kun tällaista on. Eli moskeijat on kiinni ja kaikki rukoukset on tehty etänä onlinesysteemillä, Suomen Islam-seurakunnan hallituksen ensimmäinen naispuheenjohtaja kertoo.