Nigerian hallitus sanoo, ettei maan perustuslaki salli uskonnollista vainoa.
Nigerian ulkoministerin mukaan on mahdotonta, että Nigerian hallitus voisi tukea uskonnollista vainoa millään tavalla tai missään muodossa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi viikonloppuna Nigeriaa sotatoimilla ja avustusten lakkauttamisella ja sanoi viestipalvelu Truth Socialissa Nigerian sallivan kristittyjen tappamisen.
Nigeria on Afrikan runsasväkisin valtio yli 230 miljoonalla asukkaalla. Noin puolet asukkaista on muslimeja ja puolet kristittyjä.