Näin suomalaiset viettävät koronajoulua ulkomailla – yli vuoden perheestään erossa ollut Jenna, 28, purskahti kyyneliin saatuaan lahjansa

MTV Uutiset kysyi Suomalaiset ulkomailla -nimisestä Facebook-ryhmästä, miten ulkomailla asuvat suomalaiset viettävät joulua tänä poikkeuksellisena vuonna. Vastausten perusteella koronavirus on muuttanut monen suunnitelmia: ympäri maailmaa asuvat suomalaiset eivät pääse joulunviettoon Suomeen tai läheiset käymään heidän luonaan kylässä. Osa viettää poikkeuksellista joulua kahdestaan puolisonsa kanssa, osa paikallisten ystävien kera ja osa yksin.

Tunteet pinnassa

Barcelonassa yli kuusi vuotta asunut 28-vuotias Jenna Tuhkanen kuvailee koronajoulua henkisesti raskaaksi, sillä hän ei uskaltanut matkustaa vallitsevan koronatilanteen vuoksi Suomeen. Joulu on kulunut hänen katalonialaisen poikaystävän sekä tämän vanhempien kanssa. He viettivät suomalaista joulua jouluaattona 24. päivä.

Jenna Tuhkasen hartaana toiveena on pian tavata hänen Suomessa asuva perheensä. Naisen unelmajoulu olisi viettää yhteistä aikaa Lapissa. Kuvassa hän on yhdessä poikaystävänsä ja koiransa kanssa joulunvietossa Espanjassa.

"Tortut teen itse!"

– Meidän ranskalaisperheemme sijoittuu pitkin poikin maata, mutta emme ota riskiä matkustamalla, vaan vietämme loman kahden kesken Orléansissa. Perheessämme on myös 100-vuotias isoäiti, mutta häntä emme valitettavasti pääse tänä jouluna tapaamaan, mutta pieni lahja menee hoivakotiin kuitenkin. Häntä on ikävä, Noux kertoo koronaviruksen selättäneestä isoäidistä.

Noux on välttänyt kaupoissa käymistä. Jouluruoat he tilasivat paikallisesta ravintolasta, mutta jotain perinteitä ei voi jättää muiden hoidettavaksi.

Kahdet joulujuhlat

Madridissa nelihenkisen perheen ja koiran kanssa asuva Tiina Nurmi kertoo, että joulunvietto aloitettiin tänä vuonna jo kuukautta aikaisemmin, koska vuosi on ollut raskas erityisesti lapsille. Jouluelokuvia oli katsottu ja joulukoristeet olivat kotona jo hyvissä ajoin ennen joulua.

Suomalaisen jouluaaton lisäksi perhe viettää niin sanottua kakkosjoulua eli espanjalaista joulua loppiaisena. Tuolloin kuninkaat tuovat kaupunkiin lahjoja, mutta tänä vuonna suuremmat juhlallisuudet on peruttu.

– Tammikuun viidennen päivän iltana kengät laitetaan joulukuusen alle, parvekkeelle viedään kamelille vettä ja olohuoneen ruokapöydälle laitetaan kuninkaalle herkkuja. Loppiaisaamuna kengissä ja niiden ympärillä odottaa lahjoja. Jos on ollut tuhma edellisenä vuotena, kengistä löytyy "karkkihiiltä".

Tiukemmat koronarajoitukset puskevat päälle

Iso-Britanniassa asuvan Miia Samplen perheen joulunvietto Suomessa peruuntui vallitsevan koronatilanteen ja Brexitin aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Perhe viettää jouluaan kotonaan, ja Sample on kokkaillut perinteisiä jouluruokia.

– Meillä kaikilla on kova ikävä. Jouluaattona tai joulupäivänä on tarkoituksena vetää videopuhelun kautta kaikille jouluperhevisa ja aarteenmetsästys. Lapsi on harjoitellut Porsaita äidin oomme kaikki -laulua, ja se alkaa jo sujua ihan hyvin, Samplen kertoo.